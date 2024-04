Johnny Clash terá outro álbum póstumo lançado com regravações

Na terça-feira (23/4), foi anunciado que o cantor Johnny Cash ganhará um disco póstumo, com gravações de 1993. O álbum será divulgado após o filho do artista recuperar gravações e convocar ex-companheiros da banda do pai para trabalhar no novo conjunto de músicas. Intitulada Songwriter, a homenagem chegará ao público no dia 28 de junho.



Entre os artistas convidados, estão também o guitarrista do The Black Keys, que apresenta um solo na faixa Spotlight, e o cantor e multi-instrumentista Vince Gill. Além dessa novidade, foi liberada uma prévia com o single Well alright, com direito a videoclipe. Este não é o primeiro álbum póstumo do cantor. Em 23 de fevereiro de 2010, três dias antes do que seria o 78º aniversário de Cash, foi lançado o American VI: ain't no grave.



Johnny Cash foi um famoso cantor e compositor estadunidense que morreu em 2003 por complicações de diabetes. De uma família pobre de produtores de algodão, alcançou a fama em meados da década de 1950 depois de servir na Força Aérea Americana. Cash é um dos artistas mais vendidos de todos os tempos, com mais de 90 milhões de discos Sua música abrange gêneros como country, rock, blues, folk e gospel.