Documentário sobre protagonismo de mulheres indígenas chega ao cinema

Imagens do documentário 'Kunha Karaí e as Narrativas da Terra - (crédito: Panda Filmes)

O protagonismo feminino indígena na atuação coletiva em defesa dos direitos dos povos originários é o tema central do documentário Kunha Karaí e as Narrativas da Terra, que chega às telas dos cinemas de Brasília na quinta-feira (25/4). As sessões acontecem até o dia 2 de maio, no Cine Cultura Liberty Mall.

Longa-metragem dirigido pela cineasta Paola Mallmann, o filme conta a história de vida e o movimento social de mulheres indígenas brasileiras, em que os caminhos de luta e cura se entrecruzam no processo de se tornarem lideranças. Abordando também o debate sobre mudanças climáticas e proteção dos biomas – elementos que apontam caminhos de reconhecimento da história indígena contemporânea brasileira como porta-vozes da Terra —, o documentário foi rodado entre 2019 e 2022, em diferentes regiões e cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Acre.

Kunha Karaí e as Narrativas da Terra reconhece de forma intimista a autenticidade das relações das entrevistadas (Shirley Djukurnã Krenak, Raquel Kubeo, Alice Martins, Kerexu Takuá, Elis Mura, Iracema Gãh Té Nascimento, Celita Xavier, Jera Guarani, Juliana Kerexu, Francisca Arara, Edina Shanenawa, Nedina Yawanawa, Talcira Gomes, Júlia Gimenez, Eryia Yawanawa, Rosa Peixoto, Ermelinda – Yepário, Kedasere e Laurinda Borges) com os territórios visitados e com a ancestralidade brasileira.

A diretora Paola Mallmann considera o documentário uma imersão no caminho que nos leva ao encontro dos povos originários, revelando as diversidades e o universo das mulheres indígenas do Brasil contemporâneo. No mês de abril, comemoram-se 20 anos do Acampamento Terra Livre (ATL), em Brasília, mobilização importante na articulação da construção da democracia e na luta histórica pela garantia dos direitos dos povos originários.