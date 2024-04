Primavera Sound Barcelona será transmitido ao público pela Prime Video

O Primavera Sound Barcelona deste ano ocorrerá de 29 de maio a 2 de junho, no Parc Del Fórum. Porém, a edição de 2024 será transmitida pela Amazon Music. Há três anos, a plataforma digital é o canal gratuito de transmissão oficial do evento. É possível assistir os shows pela Prime Video ou pelo canal no Twitch em qualquer lugar do mundo.

Desde 2001, a festividade ocorre todos os anos na cidade espanhola durante a estação da primavera na Europa. Com música eletrônica, punk, revival e muitos outros estilos, o encontro reúne diferentes atrações musicais. Por muitos anos, o Primavera Sound só tinha uma versão paralela em Porto, que acontece próximo à edição oficial. Depois de anos, ganhou quatro novas casas em São Paulo, Buenos Aires, Santiago e Los Angeles.

Os principais artistas a se apresentarem em Barcelona são Phoenix, Vampire Weekend, Justice, Lana Del Rey, The National, SZA, PJ Harvey, Mitski, FKA Twigs e Charli XCX. No Brasil, o line-up e o local deste ano ainda não foram divulgados. A previsão é que ocorra entre 30 de novembro e 1º de dezembro.