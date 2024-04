‘Alma Gêmea’ vira alvo da Justiça antes de reestreia na Globo e motivo vem à tona

Alma Gêmea, que reestreia no Vale a Pena Ver de Novo na próxima segunda-feira (29), não passou despercebida pelo Ministério da Justiça. A novela, de autoria de Walcyr Carrasco, entrará em cena pela segunda vez na sessão de reprises da Globo com uma nova classificação indicativa.

O órgão em questão decidiu que o enredo estrelado por Priscila Fantin e Eduardo Moscovis passa a ser "inadequada para menores de 14 anos". A validade do selo, inclusive, estava em vigor desde a reapresentação da obra no Canal Viva, que ocorreu em 2022.

O Ministério da Justiça atualmente é liderado por Ricardo Lewandowski, e atua mais como um órgão revisor dos programas de televisão, mesmo sem necessidade. Na teoria, Alma Gêmea seria impedida de ser exibida em qualquer horário, se não a partir das nove da noite. No entanto, a classificação indicativa com vinculação horária deixou de ser obrigatória há anos.

Curiosamente, Alma Gêmea se tornará a primeira novela do horário das seis e veiculada na Globo com o selo de classificação, entre inéditas e reapresentações, por correr o risco de "mostrar o consumo insinuado ou descrição do consumo ou tráfico de droga ilícita".

