Bring Me The Horizon se apresentará no Brasil em novembro

Nesta quinta-feira (25/4), o grupo Bring Me The Horizon anunciou um show único em São Paulo no dia 30 de novembro. O evento, que ocorrerá no Allianz Parque, terá três bandas de abertura: Motionless In White, Spiritbox e The Plot In You. A venda de ingressos começará no dia 30 de abril pelo site da Eventim ou pela bilheteria oficial do estádio.



O grupo inglês divulgou nas redes sociais que neste ano vai lançar mais um EP do projeto Post Human, que tem como ideia principal criar álbuns sobre o declínio da humanidade. A ideia surgiu em 2020 após o lançamento do álbum Post Human: Horror Survival, que trouxe uma abordagem mais experimental e explorou vários gêneros musicais. O trabalho chegou ao primeiro lugar nas paradas do Reino Unido e os fãs passaram a esperar pelas continuações.



Bring Me The Horizon tornou-se uma das bandas mais reconhecidas e discutidas atualmente devido às letras que retratam realidades sociais, empatia e conexão com o público. Formado em Sheffield, o grupo acumula 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify e dois bilhões de visualizações no YouTube. Indicados ao Grammy e ao BRIT Awards, já fizeram parcerias com artistas famosos, como Machine Gun Kelly, Yungblud e Lil Uzi Vert.