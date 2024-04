Márcia Tauil lança música com Jane Duboc sobre preservação ambiental

O single, que foca no combate à destruição da natureza, foi liberado no Dia Mundial do Planeta Terra - (crédito: Divulgação)

No Dia Mundial do Planeta Terra (22/4), Márcia Tauil, ganhadora do prêmio Grão de Música Brasileira, divulgou novo single em parceria com a cantora Jane Duboc. Eric Furlan é o responsável pelo arranjo, além de participar nos vocais e tocar contrabaixo, violão e guitarra. Intitulada Terra, Terra, Terra, a produção musical é de JG Junior.



A música busca trazer destaque para a consciência ambiental. Desde 1990, Márcia grava em defesa de projetos ecológicos. A cantora é a voz da campanha Rio Pardo Vivo para a preservação do recurso natural.



Já Jane, na década de 1970, também se envolveu com a causa ambiental, com o disco Pollution. Apontada entre as 100 melhores vozes do Brasil pela revista Rolling Stone, a artista enfrentou dificuldades na época que o álbum foi lançado devido às letras consideradas subversivas. A parceria entre as duas musicistas já está disponível nas plataformas digitais.