Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (26/4)

Divina indiferença

Data estelar: Lua míngua em Sagitário

Viver lutando contra o que te oprime não é um objetivo nobre, não há dignidade nessa luta, porque toda tua força consiste em dar prioridade ao que pretendes destruir, sem ter nada para colocar em seu lugar, caso tua alma seja bem-sucedida na empreitada.

É melhor desenvolver divina indiferença em relação aos que te oprimem e contrariam, para que os olhos de tua alma permaneçam fixamente concentrados naquilo que pretendes trazer para a realidade concreta, e nenhuma adversidade tenha o poder de te distrair.

Outorga mais dignidade à tua indignação, para que ela não te coloque no mesmo patamar daqueles e daquilo que a indignação queira destruir e, ao contrário, se torne combustível para, dia a dia, teus sonhos e ideais se transformem em práticas.



























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quase impossível você abrir sua alma para as pessoas entenderem completamente o que acontece com você. Agora não é o melhor momento para isso, aproveite, então, para mergulhar no seu interior e investigar sua natureza.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para evoluir, é imprescindível aceitar desafios maiores, sem importar sua idade, classe social ou condições financeiras, sempre se adaptando a se equilibrar entre a imprudência e o necessário atrevimento. É assim.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Continue apostando alto em seus sonhos e ideais, mas nesta parte do caminho é preciso você se articular social e politicamente com as pessoas certas, para que os sonhos e ideais encontrem forma de serem realizados.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para que o sagrado entusiasmo não fique apenas nele mesmo, sem motivar uma ação que possa ser compartilhada com outras pessoas, procure sair de si, despertando do sonhar e se lançando à aventura de realizar. Só assim.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Acontece com bastante frequência que, com a alma convencida de que estamos do lado certo da história, acabamos nos complicando quando buscamos as soluções. É preciso desenvolver discernimento para evitar isso.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A intensidade dessas pessoas que circulam pela sua vida agora há de ser aproveitada para você sair de sua zona de conforto, que se tornou desconfortável, porque pequena, e se atrever a viver outras experiências.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As potencialidades que este momento encerra são maravilhosas e diversas, mas é preciso sua alma ficar atenta para não se encantar demais com as conversas e promessas, e se focar naquilo que seja possível realizar.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Muitas coisas dependem inteiramente de seu esforço pessoal, enquanto outras dependem mais das articulações sociais que você seja capaz de fazer, buscando colaboração para seus planos. Há tempo para tudo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Uma coisa é certa, nada mais será como antes, e essa realidade há de servir para você não ficar se encantando com as memórias, pensando que elas são perspectivas futuras. Nada mais será como antes, será muito melhor.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Não é o mundo que você deseja nem tampouco você transita pelo cenário que gostaria, porém, isso não há de servir de justificativa para você entoar a ladainha de queixas que eclipsaria tudo que de bom acontece.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Estão disponíveis todas as experiências necessárias que propiciam que sua alma se sinta à vontade com a vida e com as perspectivas futuras, é preciso as aproveitar deixando de lado pudores e temores inúteis.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Toda essa intensidade que você experimenta quando as visões se tornam claras e vívidas há de ser conduzida a alguma ação concreta, porque só através das obras o mundo e as pessoas entenderão essa intensidade.