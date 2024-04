O festival Rock in Rio anunciou na noite desta quinta-feira mais atrações para a lista de artistas no evento. Se apresentarão no dia 15 de setembro principalmente artistas que exploram o gênero do rock — a data foi apelidada de "dia do rock".

Um dos destaques do dia é a banda Evanescence. Liderada por Amy Lee nos vocais, a banda tem hits como Bring me back to life e My immortal. Outra atração anunciada é a banda Avenged Sevenfold, mais voltada para o metal.

O grupo Journey será outra atração do festival no dia 15 de setembro, além Deep Purple e Incubus.