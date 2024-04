Mestra Martinha do Coco inaugura Casa de Cultura no Paranoá

Neste sábado (27/4), a região administrativa do Paranoá ganha um importante espaço para expressões culturais e afro-candangas. Na liderança de Mestra Martinha, a Casa de Cultura Martinha do Coco abre as portas para a comunidade com uma programação gratuita de oficinas e eventos culturais a partir das 17h.

A Mestra Martinha do Coco é uma mulher negra e nordestina que trouxe para o DF suas raízes pernambucanas. Há mais de 10 anos, ela promove, na própria casa, trabalhos, atividades e festejos, funcionando como um celeiro para artistas locais. Com o projeto de inauguração da Casa de cultura, Martinha ganha novo endereço de residência e o espaço passa a ser integralmente dedicado às atividades culturais.

A Mestra afirma que a ideia de criar a Casa de Cultura nasceu da necessidade de enaltecer, difundir e renovar as expressões culturais diversas e inclusivas na comunidade do Paranoá. O lançamento representa a concretização de um sonho que vem sendo alimentado há muitos anos.

“Oferecemos uma variedade de atividades culturais e formativas. Entre elas estão as oficinas formativas de dança, figurino, percussão, trança afro e maquiagem, que serão realizadas ao longo dos próximos meses, proporcionando oportunidades para aprendizado e desenvolvimento artístico na comunidade. O espaço também sediará exposições de trabalhos, reuniões de produção e debates político-culturais”, Martinha conta.

A líder da Casa tem seu trabalho musical autoral e suas ações comunitárias ancoradas no fazer da mulher negra e nordestina. Ao longo da trajetória essa afirmação só cresce, o que fortalecer a parceria com as mulheres da equipe e dos movimentos sociais feministas e antirracistas. “O projeto reverencia o legado das mestras que vieram antes de mim, e será um ponto de encontro para as mulheres com atividades de empoderamento afrocentrado, autocuidado e cuidado coletivo”, diz.

Cleudes Pessoa, coordenadora de produção do projeto, declara que o lançamento do catálogo 10 anos de Mostra de Diversidade e Cultura Popular do Paranoá contribuiu para o reconhecimento e valorização das manifestações culturais populares da região ao registrar uma década de atividades e encontros históricos e festejos do Paranoá, Itapoã e outros territórios do DF. “Fornece um recurso potente, educativo e informativo sobre a cultura local, reafirmando o compromisso da comunidade em celebrar e enaltecer suas tradições culturais”, explica.

A presidente do Instituto rosa dos ventos, Stéffanie Oliveira, é responsável pela realização do projeto em parceria com Martinha, e pontua que a Casa é um espaço vital para a comunidade do Paranoá e para a manutenção das expressões culturais afro-candangas: “É um centro de promoção e manutenção da identidade cultural local, oferecendo oficinas, encontros com diferentes mestres, artistas e grupos, além de comemorações que fortalecem as tradições e expressões culturais.”

Em breve, artistas locais e do DF serão chamados para compor a programação da Casa. A Mestra revela que no segundo semestre deste ano acontecerão oficinas de percussão e dança para crianças, além de intercâmbios com mestras e mestres da cultura popular de outras regiões do Brasil. Para participar das atividades, o formulário de inscrição está disponível na página do Instagram oficial da Mestra @martinhadococoparanoa.



Confira a programação completa:

Inauguração (27/4):

17h30: Lançamento do Catálogo 10 anos de Mostra de Diversidade e Cultura Popular do Paranoá com Mestra Martinha, Cleudes Pessoa, Heitor Leonardo, Alex Oliveira e Editora Avá.

19h: Show acústico de Mestra Martinha do Coco e banda.

Maio:

07 e 21/5: Oficina de Dança.

15/5: Oficina de Percussão.

09 e 23/5: Oficina de Figurino.

04 e 11/5: Oficina de Dança.

10 e 04/5: Oficina de Maquiagem.

09 e 23/5: Ensaio aberto com Mestra Martinha e Heitor Leonardo.

Junho:

04 e 18/6: Oficina de Dança (Criação).

22 e 29/6: Oficina de Trança Afro.

14 e 28/6: Oficina de Maquiagem.

06 e 20/6: Ensaio aberto com Mestra Martinha e Heitor Leonardo.

Julho:

04/7: Ensaio aberto com Mestra Martinha e Heitor Leonardo.

05 e 06/7: Ensaio geral com apresentação artística resultante das oficinas e entrega de certificados.

Serviço

Inauguração da Casa de Cultura Martinha do Coco (Quadra 28, Conjunto E, Casa 28, Paranoá-DF), no sábado (27/4), a partir das 17h. Inscrições das oficinas: https://www.instagram.com/martinhadococoparanoa/



