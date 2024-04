Mostra 'Se Liga na Cultura' tem programação gratuita para todas as idades

O instituto Social Iecap, em parceria com o Instituto Cultural Vale e Ministério da Cultura, promovem, na próxima quinta-feira (11/4), a mostra “Se Liga na Cultura”. O evento, que ocorre no teatro da Unip e tem programação gratuita, reúne a exposição fotográfica Para Além de Mim e mostra de biojoias, além de apresentar a peça de teatro infantojuvenil Differentia e aula-show de gastronomia.

“Por meio da arte e da capacitação profissional-artística, incentivamos o senso de pertencimento da população local e trouxemos um novo olhar para os desafios do dia a dia. O ‘Se Liga na Cultura’ conseguiu impactar comunidades em um resgate cultural e cidadão, alcançando inclusive populações tradicionais ribeirinhas. São muitas histórias que se conectam e se unem nessa mostra cultural”, celebra Renata Oliveira, presidente do Instituto Iecap, realizador da mostra e do projeto.

O projeto disponibilizou modalidades de capacitações híbridas com aulas de biojoias, teatro, fotografia e culinária sustentável, além dos cursos on-line de trilhas de criatividade e builders: formação de liderança. As atividades foram realizadas principalmente em escolas públicas, centros de atendimento à juventude e instituições parceiras.

Entre os atrativos da mostra, a exposição fotográfica Para Além de Mim contempla 40 imagens que apresentam o contraste e a perspectiva singular de mundo e territorialidade onde a beleza protagonista não é a mesma dos cartões postais, mas revela o olhar de seus autores sobre sua própria comunidade, as ruas e seu quintal.

Exposição de fotografia (foto: Divulgação/IECAP)

As fotos foram captadas em comunidades de Japeri, Paraty e Mangaratiba, no Rio de Janeiro, da Cidade Tiradentes, em São Paulo, e do Distrito Federal, contando com curadoria do fotógrafo Celso Junior, que escolheu imagens que propõem ao público uma reflexão sobre existir e persistir.

A exposição de biojoias destaca a beleza das sementes brasileiras com peças artesanais produzidas nas oficinas e surpreende pela criatividade dos alunos. As peças foram elaboradas e confeccionadas a partir de matérias-primas sustentáveis encontradas no Brasil, como o açaí, jarina, jupati, inajá, tentos, muitas delas de proveniência de indígenas da Região Nordeste, além de madrepérola e madeira.

A iniciativa teve como intuito propor o desenvolvimento do aspecto de sociobiodiversidade nas comunidades, despertando não apenas talentos e habilidades artísticas, mas oferecendo condições para que a economia criativa e novas fontes de geração de renda estejam ao alcance de todos.

Programação

Além das exposições, o público poderá experimentar a aula-show de culinária sustentável, com o chef Edu Henrique, que coloca em pauta o uso consciente e sustentável dos alimentos na culinária, mostrando que é possível aliar a alta gastronomia ao reaproveitamento máximo dos alimentos presentes na mesa de todos os brasileiros.

A mostra conta ainda com a apresentação de teatro da peça infanto-juvenil Differentia, inspirada na trilogia da autora brasiliense Mara Paiva.

O espetáculo conta a história de Humi, uma menina com espírito aventureiro que recebe um presente misterioso e a leva para uma expedição num mundo fantástico chamado Metazoa, onde vivem animais que cantam, dançam e estudam. Lá, ela conhece uma turma da Escola Differentia e logo tornam-se amigos. Decidem explorar juntos o local, mas acabam seguindo pela trilha do temível lobo Domain. Muitos desafios e aprendizados e um lindo laço de amizade nasce a partir daí.

As sessões exclusivas do espetáculo Differentia ocorrerão na quinta-feira, às 15h e às 20h. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo Sympla.

Serviço

14h30 Recepção ao público

14h50 Abertura do evento para escolas e alunos participantes

14h55 Visitação Guiada - Mostra de Biojoias

15h10 Aula Show de Culinária Sustentável

15h30 Visita Guiada - Exposição Fotográfica ‘Para Além de Mim’

15h50 Interlúdio - Chamada para entrada no teatro

16h Espetáculo ‘Differentia’

17h05 Encerramento



17h15 Transporte de retorno dos alunos para as escolas18h30 Recepção ao público

18h50 Abertura do evento no Foyer



18h55 Visitação Guiada - Mostra de Biojoias

19h10 Aula Show de Culinária Sustentável

19h30 Visitação Guiada - Exposição Fotográfica ‘Para Além de Mim’

19h50 Interlúdio - Chamada para entrada no teatro

20h Falas Institucionais

20h20 Espetáculo ‘Differentia’

21h20 Encerramento





Local: Teatro Unip - SGAS Quadra 913 Conj. B - SHCS, Brasília - DF

Data: 11 de abril

Entrada gratuita (Para a peça de teatro é necessário retirar ingresso gratuito aqui)