Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (27/4)

Tuas paixões

Data estelar: Lua míngua em Sagitário

Tuas paixões se alimentam das experiências que não podem faltar em tua vida, da mesma maneira com que não pode faltar água nem alimentos, porque se faltarem ou tu sejas incapaz de as fazer acontecer, então tua vida perderia o sentido, seria um vazio.

No entanto, e apesar da intensidade desse relacionamento entre as paixões e as experiências, há uma diferença substancial entre umas e outras, porque as paixões são permanentes, enquanto as experiências que as alimentam são mutáveis, não são as mesmas ao longo da vida.

Isso significa que tu tens capacidade de conduzir tuas paixões aos objetivos experimentais que as alimentam, e nos dias atuais seria conveniente que reorientasses tuas paixões, as tirando da satisfação egoísta e as consagrando a ações grupais e coletivas.







ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Procure não trazer ninguém para dentro de seus dramas abstratos, porém, totalmente reais, porque é muito provável que ninguém consiga compreender a dimensão de suas sensações e pressentimentos. Deixe isso para o futuro.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É preciso viver experiências intensas, porque sem elas acontecendo de vez em quando, a vida vai perdendo seu sabor de aventura, tão importante para que nenhuma pessoa se acomode na sua nuvem, evitando evoluir.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há muitas coisas que você pode fazer sem precisar de ajuda, mas as mais importantes são as que você não tem como fazer contando apenas com seus recursos particulares, precisando combinar forças com outras pessoas.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

São tantas portas se abrindo, tantas perspectivas interessantes se desenhando, que o cuidado que sua alma precisa tomar é o de não se encantar tanto com as visões que, no fim, acabe acontecendo apenas isso e nada mais.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

São tantas as pressões que a alma precisa de uma válvula de escape para aliviar o peso que carrega nas costas. É legítimo buscar alívio na forma de satisfação, cuidando, no entanto, para não se complicar mais no caminho.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando as pessoas manifestam emoções intensas é possível achar isso um tanto perturbador, e a primeira reação seria se afastar e tomar distância. Você pode fazer isso, mas seria melhor prestar atenção a essa expressão.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O possível é melhor do que o ideal, mas neste momento você pode requerer um pouco mais de perfeição em tudo que quiser realizar, se lembrando de que, quanto maiores as exigências, maiores também as complicações.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Às vezes dá a sensação de que não haveria tempo hábil suficiente para fazer tudo que a vida estabelece, mas se você não der atenção a esse tipo de pensamento e se dedicar a fazer, tudo se resolverá a cada passo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Talvez tudo se solucione de outro jeito diferente do que você imaginava, e por isso é bom você manter sua mente aberta e receptiva às mudanças de tom que aconteçam, e se adaptar às novidades com naturalidade.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Em geral, quando as pessoas se queixam e lamentam, ainda que tenham justificativas insofismáveis para isso, elas deixam de perceber um tanto de outras coisas, muito boas, que acontecem simultaneamente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nenhuma experiência de regozijo há de ser desconsiderada, mas nem sempre as condições existenciais oferecem espaço para sua alma se lançar sem temor a essas experiências. Use o discernimento para resolver o dilema.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Uma coisa é certa, você há de sair do conforto de sua vida conhecida e se lançar com atrevimento a abraçar o futuro desejável, mas desconhecido completamente. Um passo após o outro, você construirá novo conforto.