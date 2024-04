Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (29/4)

Sacrifício de desejos

Data estelar: Vênus ingressa em Touro

Pensa bem, se a satisfação dos teus desejos fosse a prioridade absoluta de tua alma, é certo que consagrarias todo teu empenho e recursos nesse sentido, mas na prática de nossa civilização é raro isso acontecer.

Valorizamos muito a satisfação de nossos desejos, mas também nos dedicamos a manter a sanidade de nossos relacionamentos pessoais e de trabalho, e por isso fazemos concessões e sacrificamos desejos, mas é evidente que agimos assim protestando silenciosamente, discordando de como nos metemos nessa enrascada de querer satisfazer desejos, mas de os sacrificar em nome da preservação do contrato social.

Graças, ou desgraças, a essa discórdia com nossa própria alma, acabamos transferindo esse estado de coisas aos nossos relacionamentos, vivendo num inútil estado de discórdia constante.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Pelo momento, não parece estar em suas mãos tomar as iniciativas pertinentes ao que precisa ser feito, e isso é bastante incomum, sua alma não sabe lidar muito bem com a espera de um sinal para se lançar à ação.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ninguém pode ser neutral diante do que acontece no mundo, mas é possível desenvolver imparcialidade suficiente para não se enredar nas paixões de ser do contra ou a favor, quando ninguém no mundo merece tais dignidades.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você tem suas ideias próprias e são as que realmente norteiam seus passos, e muito provavelmente essas não são abertas na mesa do jogo para serem criticadas ou contestadas. Cuide dessas ideias próprias, são essenciais.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O idealismo é imprescindível, porque apesar de ser contaminado com ideações românticas demais para serem realizadas, ainda assim continua sendo a força necessária para você não se adaptar ao aqui e agora ordinário.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O pior que pode acontecer é que nada aconteça, portanto, se ainda você teme tomar as decisões erradas e se envolver com o lado equivocado da história, saiba que isso seria preferível a continuar ficando em cima do muro.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Seria melhor que todo mundo fosse transparente e sincero em suas jogadas, mas as coisas não são assim, inclusive porque na maioria dos casos as pessoas são inconscientes de suas verdadeiras motivações, agem como cegas.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O cenário é de alta complexidade, portanto, não seria sábio se precipitar a tomar decisões que envolvem tantas coisas e têm tantas ramificações existenciais. Tome o tempo que seja necessário para amadurecer.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Continue fazendo suas articulações, e no meio dessas continue amadurecendo no sentido de puxar menos a sardinha para seus exclusivos interesses, e se envolver na luta para que todos saiam ganhando da situação atual.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Pequenas conquistas são importantes, porque oferecem segurança e consistência ao seu caminho. Procure festejar as pequenas conquistas, sem perder a dimensão que elas verdadeiramente ocupam em sua vida.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você pode usar as palavras para enganar e continuar consolidando seu castelo de areia, ou você pode usar as palavras para se livrar das amarras que prendem você às limitações e se lançar à aventura.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A medida de segurança que você gostaria de ter neste momento não é a que se encontra imediatamente disponível, porém, ainda assim não há motivo de angústia nisso, apenas o proceder natural de todo amadurecimento.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se para grandes coisas sua alma imagina ter nascido, então lhe cabe agir com grandeza, evitando cair na tentação da mesquinharia, que é a moeda corrente de quase todos os relacionamentos humanos civilizados. Saia dessa.