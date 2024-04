Luigi, do BBB 24, desabafa sobre falta de trabalhos: ‘Ainda não surgiram oportunidades’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/ Globoplay Luigi

Lucas Luigi, do BBB 24, lamentou em entrevista a coluna Play, do jornal O Globo, sobre a escassez de trabalhos publicitários após sua participação no reality global.

‘Ainda não surgiram oportunidades’

Na sexta-feira (26/4), alguns ex-participantes do BBB 24 se manifestaram numa rede social sobre a falta de trabalhos, inclusive o próprio Luigi.

"Ainda que a gente saiba que poucos se destacam, não pensei que seria tão difícil para a maioria. Juro, vocês não sabem, mas todos estão devendo ou gastando o que não tem em busca de oportunidades", disparou a equipe do ex-BBB Michel. Maycon, o primeiro eliminado do BBB 24, chegou a gravar um vídeo mandando a real sobre sua situação financeira.

Todo mundo me perguntando sobre oportunidades e tals. Que oportunidade? — Lucas Luigi (@lucasluigiofc) April 26, 2024