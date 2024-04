Dire Straits Legacy faz show único nesta quarta (1/5) em Brasília

Nesta quarta-feira (1/5), a banda Dire Straits Legacy se apresentará no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 22h. O grupo retorna ao Brasil para a turnê For You South America 2024. Em uma atmosfera que remete aos anos 1970 e 1980, a banda já tocou em oito cidades brasileiras e passará por mais cinco. Os ingressos custam R$17 e podem ser adquiridos pelo site Oh Artes.



Dire Straits Legacy apresenta um show que revive hits como Money for nothing, So far away, Sultans of swing, Walk of life e Romeo and Juliet. Além das músicas de sucesso lançadas há mais tempo, a apresentação contará com novas músicas do grupo, que celebra a sua carreira no meio musical.

A banda britânica surgiu em 2013 a partir de antigos membros do conjunto de 30 anos Dire Straits. Com mais de 17 milhões de ouvintes mensais no spotify e 1 bilhão de visualizações no YouTube, a banda já foi indicada cinco vezes ao Grammy, ganhando duas vezes. Antes da turnês de 2024, a última vez que o conjunto passou por solo brasileiro foi no ano passado