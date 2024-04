Galeria Oto Reifschneider organiza leilão de arte on-line

A galeria Oto Reifschneider prepara o primeiro leilão de arte da história da galeria, com 108 pinturas, desenhos e gravuras de artistas brasileiros e alguns estrangeiros. O evento ocorrerá de forma virtual, no dia 7 de maio, às 20h.

O espaço publicará em sua conta no Instagram as obras disponíveis e detalhes como fotos extras, assinaturas e estado de conservação. No acervo, que conta com peças guardadas há mais de 50 anos, há trabalhos de artistas como Calmon Barreto, Claudio Tozzi, Píndaro, Maria Helena Andrés e Sergio Telles. Na parte internacional, as peças vêm do Haiti.

Para participar do leilão, é necessário se inscrever pelo link https://www.otogaleria.com.br/login_site.asp . Os interessados podem entrar em contato via WhatsApp ou e-mail para mais informações. Quem desejar também leiloar parte da sua coleção de arte pode contactar a galeria.