Comemorado nesta sexta, 'Alien Day' celebra a saga 'Aliens'

Na sexta-feira (26/4), foi comemorado o Alien Day, dia em que a saga de filmes Alien é homenageada ao redor do mundo há oito anos. A data foi estabelecida devido aos eventos de Alien: o oitavo passageiro, primeiro longa da franquia. Na narrativa, a tripulação chega ao planeta Acheron, lar dos xenomorfos. Em inglês, a designação planetária LV-426 do local em que os personagens aterrissam faz alusão ao dia 26 de abril.

Em 2016, os fãs da franquia passaram a homenageá-la com pequenos eventos que aos poucos ganharam popularidade. Tempo depois, a 20th Century Studios e os responsáveis pelos filmes aderiram às comemorações. Considerada uma das obras de ficção científica e terror mais influentes de todos os tempos, a produção ganhou o Oscar de Melhores Efeitos Visuais na época do seu lançamento.

Ao longo dos anos, Alien: o oitavo passageiro tornou-se um ícone da cultura pop, com outras produções audiovisuais fazendo referência a algumas cenas do filme. Depois do primeiro longa, em 1968, foram lançadas mais sete derivações e continuações da história. Recentemente também foi anunciada a produção de outro filme, intitulado Alien: Romulus.