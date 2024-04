Livia Rossy volta às novelas após quase 10 anos dedicada ao papel de mãe

Após um hiato necessário e espontâneo de aproximadamente uma década, Livia Rossy voltou às telinhas em Família é tudo, novela das 19h da TV Globo. A atriz de 42 anos se afastou do gênero para se dedicar à família. Ela é mãe de Bruna e Pedro, frutos do sólido casamento com o empresário Rodolfo Medina, o responsável pelo Rock in Rio. "No meu caso, foi uma escolha muito consciente e acertada. Foi importante viver essa experiência e agora, realizada, me sinto pronta para retomar minha carreira", afirmou a carioca ao Correio.

Na trama de Daniel Ortiz, Livia interpreta Gina, uma mulher apaixonada e trambiqueira, que dá um golpe na protagonista Vênus, interpretada por Nathalia Dill, como cúmplice do namorado, Mathias. O intérprete do vilão, Fernando Pavão, inclusive, era o protagonista da última novela que a atriz fez antes do intervalo — Pecado mortal (2013/14), de Carlos Lombardi. "O Fernando é um grande parceiro de cena, sempre muito generoso e disponível. Já fomos par romântico anteriormente, o que facilitou essa intimidade em cena. Foi uma grata surpresa", elogiou.

Vilanias

Para compor essa mulher de mau caráter, Livia confessa ter se inspirado em grandes vilãs da dramaturgia. "Impossível falar em vilãs e não relembrar das maiores que tivemos: Nazaré Tedesco, Carminha e Odete Roitman. Essas fizeram história", admitiu. De acordo com informações divulgadas no lançamento da novela, Gina fugiu com o amante, mas pode voltar ao longo da trama. "Talvez ela venha menos mau caráter, não sei...", despista.

Ex-modelo de publicidade antes de se tornar atriz, Livia esteve no elenco de produções globais como Uga uga (2000) e O beijo do vampiro (2003). Na Record, atuou em Metamorphoses (2004), Prova de amor (2005), Bicho do mato (2006), Amor e intrigas (2007), Os mutantes — Caminhos do coração (2007), Chamas da vida (2009), Sansão e Dalila (2011), Vidas em jogo (2011) e Máscaras (2012). No Multishow, em 2018, trabalhou ao lado do saudoso Paulo Gustavo em A vila (2018).

"Ultimamente, estava revendo trabalhos antigos para mostrar para a minha filha, Bruna. É uma delícia reviver, mas sou muito crítica, quase sempre acho que poderia ter feito melhor", reconhece Lívia, que pretende seguir com novos trabalhos após Família é tudo. "Voltei a estudar e estou com sede de conhecimento. Os tempos são outros e é importante reciclar, para estar mais preparada para os próximos desafios e personagens", finaliza a sagitariana.