Bailarinas de Leonardo rebatem críticas: "É óbvio que a gente usa calcinha"

Em um vídeo publicado no Instagram, o grupo de bailarinas rebateu as críticas e afirmaram que usam roupas íntimas nos shows - (crédito: Reprodução Instagram)

Após um vídeo de um show do cantor Leonardo em Bela Vista de Minas (MG) viralizar na internet devido a suposta falta de roupa íntima, profissionais da dança falam pela primeira vez e rebatem críticas. Nas imagens que circularam, as bailarinas estariam supostamente sem roupa íntima por baixo dos vestidos curtos, durante os shows do artista.

Em um vídeo publicado no Instagram, o grupo de bailarinas rebateu as críticas e afirmaram que usam roupas íntimas nos shows. “Após a polêmica sobre um vídeo nitidamente editado onde borraram a imagem para parecer que as meninas estavam sem calcinha, nossas meninas resolveram responder de forma descontraída, diferente de como foram abordadas”, dizia a legenda do vídeo, publicado no perfil oficial do balé do artista.

“Nós somos bailarinas do cantor Leonardo e é óbvio que a gente usa calcinha”, disseram as dançarinas no vídeo ao segurarem calcinhas na cor bege. A repercussão do vídeo em que as bailarinas supostamente estariam sem roupa de baixo dividiu a opinião dos internautas. Alguns usuários acharam que elas realmente não estavam usando calcinha, enquanto outros questionaram se estavam com roupa íntima do tipo fio dental.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ballet Oficial do Leonardo???????? (@balletleonardo)

O balé de Leonardo é formado por 10 bailarinas, que se revezam nos shows do cantor. Apenas 6 delas dançam em cada apresentação.