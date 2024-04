Deniziane faz pedido ao público, após BBB 24: ‘Parem de vincular meu nome ao de Matteus e Isabelle’

Após o término do Big Brother Brasil 24, o romance entre Deniziane e Matteus continua a atrair a atenção do público. Recentemente, fãs exibiram beijos do casal em um telão em Nova Iorque, gerando especulações sobre o relacionamento. No entanto, Deniziane decidiu que era hora de esclarecer as coisas, pedindo gentilmente aos seus seguidores para não mais associarem seu nome ao de Matteus e Isabelle.

Em uma postagem nesta segunda-feira (29/4), ela enfatizou: "‘Quero pedir que parem de vincular meu nome ao de Matteus e Isabelle. Como mencionei em entrevista, não há rivalidade ou briga entre nós.'" A ex-BBB expressou sua preocupação com a persistência dessas associações, descrevendo o fenômeno como "chato, repetitivo, cansativo".

Ela apontou que essa narrativa não é saudável para ninguém envolvido. Deniziane também direcionou seu pedido aos fãs de todos os envolvidos, incentivando-os a abandonar essas comparações. Ela reiterou que todos os participantes do BBB 24 estão focados em seus projetos individuais após o término do programa.

No último final de semana, Deniziane optou por uma celebração íntima de seu aniversário, afastada da presença de colegas do reality. Ela explicou que não estava muito animada para comemorar e preferiu reunir-se apenas com familiares e amigos próximos. Esta escolha reflete seu foco em sua vida pessoal e seus projetos futuros. Deniziane encerrou sua mensagem reiterando o pedido para que todos sigam adiante, assim como ela e seus colegas de reality estão fazendo.