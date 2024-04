Grávida, filha de Anderson Leonardo emociona com homenagem ao cantor que morreu sem conhecer a neta

Reprodução/Instagram Anderson Leonardo com a filha grávida, Alessa Cristyne

A emoção tomou conta das redes sociais nesta terça-feira (30)! No Instagram, Alessa Cristyne, que está grávida de 8 meses, fez uma homenagem ao pai, Anderson Leonardo, que morreu na última sexta-feira (26), em decorrência de um câncer na região iguinal. O artista, que sonhava em ter mais netos, faleceu sem conhecer a neta, Maria Alice.

Em sua postagem, inclusive, Alessa escreveu como se fosse a própria Maria Alice deixando uma carta para o avô. Para ilustrar a publicação, ela postou um vídeo com imagens e vídeos inéditos do pai, incluindo registros dele no hospital e de quando recebeu a notícia de que havia sido "promovido a vovô do ano".

Confira a homenagem na íntegra:

"Oi vovô, a mamãe sempre fala do quanto fui desejada por você. Outro dia, ela me contou a história de quando você conheceu meu papai e logo de cara já fez o seguinte pedido: A missão de me dar um neto é sua. Ela me falou também que foi um dia muito engraçado, quer dizer, ela não consegue contar direito porque mais ri do que fala, mas deu para entender que ali já estava nascendo uma família, e quando uma família se forma, o amor e a espontaneidade transbordam. E não é que isso é verdade?

A prova disso sou eu! Transbordou tanto que estou aqui e fui gerada com muito amor no meio do seu tratamento. Minha mamãe falou também que ficou bem chateada por não poder conseguir te acompanhar se dedicar mais ainda nesse processo. Mas você estava tão feliz e radiante pela minha chegada, que entendeu o porquê minha mamãe não estava tão dedicada como antes.

Fiquei sabendo também que no meu chá revelação foi você quem revelou que eu era Maria Alice, mas não queria saber se eu era uma menina ou um menino, pois o seu maior sonho estava sendo realizado. Vovô, foi verdade que você tomou um remedinho de ânimo pra poder cuidar da minha mamãe e de mim?! Minha mamãe me contou isso com a voz estremecida, acho que em algum momento escutei ela sussurrando, dizendo que você cresceu e virou VOVÔ LEOPARDO, ouvi minha mãe dizendo que você foi forte, guerreiro e que lutou muito.

Sabia vovô que eu adorava ficar com você? Lembro de escutar você cantando umas musiquinhas pra mim de madrugada. Enquanto a mamãe se enchia de batatinhas, eu ficava só escutando sua voz! Mas não se engane! Não era todo mundo que eu gostava de escutar cantando. Você é único, vovô! Obrigada por todas as vezes que me agitava assistindo suas novelinhas, ou quando conversa comigo com sua voz inconfundível e eu sempre me mexia pra você saber o quanto eu amava isso.

Obrigada vovô! Por eu ter tido a oportunidade de quase 8 meses de convivência com você. Faltou pouquinho pra eu nascer e quando isso acontecer, a mamãe e o papai vão me contar mais histórias suas. Só não sei se você vai ficar feliz quando o papai me levar pro jogo do Botafogo, porque você queria me levar pra vê o Flamengo jogar. Vovô, brilhe, se cuide, me proteja, se proteja e olhe por todos aí de cima."

