Anderson Leonardo: Primogênito do cantor comove a web com despedida do pai

O filho mais velho do cantor Anderson Leonardo, Leozinho Bradock, comoveu os fãs do artista, na tarde desta sexta-feira (26). O multi-instrumentista postou uma homenagem nas redes sociais, se despedindo do pai, que faleceu hoje.

Na publicação, Leozinho escreve: “Tô no teu colo hoje, sempre, e pra sempre. Essa é a minha sensação. Te amo eternamente”. Anderson Leonardo tratava um câncer inguinal raro e deixou outros três filhos. Alessa, de 30, Rafael Phelipe, de 28 e Alice, de 4.

Internautas reagiram ao luto de Leozinho: “Força meu irmão! Nem imagino a sua dor, mas sinto muito pelo seu sofrimento!” “Ohhhhh meu irmão … sinta meu abraço forte, te amo Léo , seu pai, nosso mestre estará sempre vivo em nós e vc é a continuação desse legado”.

Anderson passou por altos e baixos durante a internação, até que na última segunda-feira (22), após 11 dias no quarto, ele precisou voltar para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por apresentar piora. Entretanto, na manhã desta sexta-feira (26), o compositor teve uma piora no estado de saúde, que era considerado gravíssimo e não resistiu.

O comunicado da morte do artista foi feito no perfil oficial do Grupo Molejo no Instagram: "Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", diz a publicação.



