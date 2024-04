Madonna no Brasil: conheça a suíte que a cantora alugou no Copacabana Palace

A cantora Madonna chegou ao Brasil para realizar um show histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (4/5). A estrela está hospedada em frente ao local onde vai realizar a apresentação, no clássico Copacabana Palace, hotel com mais de 100 anos e considerado um dos mais luxuosos do país.

Madonna está em uma das sete suítes presidenciais do Palace, que se localizam no sexto andar do edifício e são consideradas as suítes mais luxuosas do Brasil. Cada uma tem a partir de 100 metros quadrados e o preço das diárias começam em R$8,5 mil e podem aumentar a depender da época e da temporada.

No entanto, Madonna está na restrita lista de hóspedes que demandam "total exclusividade". Por isso, ela reservou todas as suítes do andar, em um pacote com diárias a partir de R$ 84 mil.

Os hóspedes da suíte presidencial contam com serviços de mordomo, além de regalias como frutas, champanhe, brigadeiro, roupões com a inicial do hóspede e uma vista privilegiada para a praia de Copacabana.



As suítes têm cama king-size, banheiro de mármore com banheira, minibar e uma ampla sala com obras de arte. Ainda há uma piscina privativa para os hóspedes do sexto andar, a "Black Pool", instalada no terraço exclusivo para as suítes presidenciais. Confira imagens:















Dentro das suítes há uma sala grande, com móveis requintados e clássicos. A decoração conta com quadros de paisagens da "Cidade Maravilhosa", mas o grande destaque ficam para as grandes janelas, com vista direta para o mar na praia de Copacabana.

Além de Madonna, também se hospedaram nas suítes presidenciais do Copacabana Palace nomes como Nelson Mandela, Princesa Diana, o Rei Charles, Tom Cruise, Mick Jagger e Barack Obama.