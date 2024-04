Gilda Mattoso lança diário de viagem sobre turnês com Caetano e Gil

A autora conta na obra sobre as viagens que participou com os seus clientes em diferentes épocas - (crédito: Paulo Freitas)

Na próxima terça-feira (7/5), às 18h30, o Gabinete de Leitura Guilherme Araújo, no Rio de Janeiro, receberá o lançamento do livro de Gilda Mattoso. Companheira de Vinícius de Moraes até a morte do compositor, Gilda se inspirou nas próprias aventuras com Gilberto Gil para escrever Diários da assessora de encrenca — os bastidores das turnês com Gilberto Gil e outros artistas. Após o evento na capital carioca, será possível adquirir a obra pelo site Almedina.

Em 2006, a assessora de imprensa lançou o livro Assessora de encrenca, com prefácio de Caetano Veloso e texto de Pedro Almodóvar. Já o novo trabalho foi escrito com novas histórias e com destaque para turnê Nós a gente, que reuniu a família de Gilda para apresentações de Gilberto Gil na Europa, em 2022. O livro conta também os bastidores de outras turnês, como Dois amigos, um século de música – Caetano e Gil e Trinca de ases — Gal Costa, Nando Reis e Gil.



O prefácio da obra recente é de Preta Gil, que se refere à autora como “Gildinha” e ressalta a sua importância na vida da família do pai. Os bastidores das viagens são contados em forma de diário, em primeira pessoa, escritos às vezes em trajetos de ônibus ou durante os voos, entre uma escala e outra. Além das confusões e perrengues enfrentados nas viagens, Gilda fala dos hotéis nos quais se hospedou e das suas impressões sobre as cidades visitadas, das comidas experimentadas e dos amigos que encontrou pelo caminho. A publicação encerra a narrativa com algumas fotos das turnês.