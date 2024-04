Disney+ lança novo trailer de 'Let it be' , que estreia em maio restaurado

Lançado em 1970 num momentoi complicado para os Beatles, então em vias de separação, o filme Let it be será disponibilizada na Disney + a partir de 8 de maio. Restaurado, o filme ganhou um trailer novo para ser divulgado pela plataforma de streaming.

Lançado em meio a um turbilhão de emoções durante a separação dos Beatles em 1970, Let it be, dirigido por Michael Lindsay-Hogg, ganha um novo olhar sob revelações do documentário The Beatles: Get Back de Peter Jackson, vencedor do Emmy que estreou no Disney+ em 2021. Let it be foi restaurado e apresenta aos telespectadores o afeto e a amizade do icônico quarteto, capturando um momento crucial da história da música.

O filme é estrelado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, com a participação especial de Billy Preston.