De volta à tevê após ser mãe, Nathalia Dill relembra seus trabalhos na tevê

Com a Vênus de Família é tudo, Nathalia Dill está de volta às novelas após cinco anos, e não poderia ser em um momento mais especial. Depois do sucesso como a Fabiana de A dona do pedaço (2019), a atriz de 38 anos se afastou da tevê por duas razões fortes. A primeira foi a pandemia de covid-19, que prejudicou de forma abrupta a produção dramatúrgica. Já a segunda foi o nascimento da primeira filha, gestada durante o período mais sofrido de distanciamento social.

Agora que as produções voltaram a todo vapor e a pequena Eva está com 3 anos, Nathalia sentiu-se pronta para retornar. E vem em um projeto muito especial: uma novela das 19h, leve, divertida e que tem como espinha dorsal as relações familiares. Ela vive Vênus, a mais velha de cinco irmãos que são obrigados a se unirem após o desaparecimento da avó. "A pandemia, em si, trouxe essa necessidade de mudar o olhar para o mundo e me fez entender a importância de se escolher bem os trabalhos. Topei Família é tudo, para ser o primeiro como mãe, porque a maternidade traz essas cores novas para a atuação, que eu achei importante encaixar", afirmou à Revista.

Nathalia se identificou com a obra que está sendo contada por Daniel Ortiz, com direção de Fred Mayrink, porque também tem irmãos e uma relação intensa com eles. "Minha relação familiar é muito intensa e não tenho mais meus avós vivos, mas eles foram meus pilares, e não eram nada óbvios. Faziam coisas muito loucas e lembro de eles serem muito engraçados. A mãe da minha mãe era totalmente doida e vai me dar muita saudade, fazendo essa novela, pensando nos meus avós, porque eram partes muito profundas da minha existência. Ainda são, na verdade. Vou amar sempre", destacou a atriz, à época do lançamento da novela.

O nome da personagem não é em vão. Vênus é um planeta regido pelo amor, já que, segundo a astrologia, é por meio da análise desse astro, em um mapa astral, que se entende como uma pessoa que se relaciona afetivamente com os outros. E a mocinha interpretada por Nathalia é uma ativista de direitos humanos que se dedica a espalhar afeto. "Vênus é total amor. Mas não é uma mocinha romântica boba. Ela é divertida, desastrada e esperta. Ela investiga a morte do pai e vive, por exemplo, esse exercício constante de se aprender a amar os familiares, que são seus próprios irmãos", explicou.























< >

Heroínas e vilãs

Com 19 anos de carreira no teatro e revelada na tevê em Malhação, em 2008, Nathalia Dill ostenta no currículo trabalhos marcantes para a teledramaturgia brasileira. Além da própria novela teen — que na mesma temporada revelou nomes como Sophie Charlotte, Caio Castro, Mariana Rios, Johnny Massaro e Sophia Abraão —, a atriz protagonizou sucessos como Paraíso (2009), Escrito nas estrelas (2010), Alto astral (2014), Rock story (2016) e Orgulho e paixão (2018), e esteve no elenco principal das icônicas Cordel encantado (2011), Avenida Brasil (2012), Joia rara (2013) e A dona do pedaço (2019).

No gênero novelas, Nathalia é uma especialista em alternar heroínas e vilãs, mostrando-se ser uma das poucas atrizes dessa geração que consegue repetir o feito de veteranas como Glória Pires e Claudia Abreu na alternância bem-sucedida entre personagens boas e más. Não à toa, logo após ser lançada como a urbana, mimada e maldosa Débora em Malhação — que lhe rendeu o Prêmio Contigo de Melhor Atriz Revelação —, a jovem foi a aposta da Globo para protagonizar Paraíso, como a doce, angelical e interiorana Santinha — a mocinha que, ao som de Jeito de mato (Paula Fernandes e Almir Sater), arrebatou o coração do Brasil.

Essas, aliás, são as favoritas de Nathalia em meio ao estelar rol de vidas que incorporou na telinha. Mas há que se destacar também as gêmeas Julia e Lorena, de Rock story — em que ela pôde desempenhar a sua habilidade em alternar a bondade e a maldade em um mesmo trabalho. E também a Fabiana, de A dona do pedaço, a menina órfã criada em um convento (virou até meme), que se faz de boa moça, mas é uma mulher perversa. "Eu gosto dessas vilãs que têm essa camada de comicidade, para trazer um pouco de leveza e carisma", defendeu.

Guerreira

Para os fãs de Nathalia, a notícia boa é que Família é tudo não será o único trabalho da atriz neste ano. Ela também está no elenco da já gravada Guerreiros do Sol, novela prevista para estrear em 2024, no Globoplay, e na tevê aberta em 2025. Na produção, escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, que aborda a vida dos cangaceiros, ela interpretará Valiana, uma mulher que enfrenta o machismo da sociedade conservadora e patriarcal dos anos 1930 no sertão nordestino e também um câncer de mama. "Ela luta para sobreviver não só à sociedade da época, mas também a essa doença. E vai se revelando uma mulher muito forte, que se cura não somente do câncer de mama, mas de diversas amarras", adiantou.