Nova temporada do programa Papo de Segunda está no ar no GNT

A nova temporada do programa Papo de Segunda está de volta semanalmente, toda segunda-feira, às 22h30, nos canais GNT e no Globoplay. Com perfis complementares e disposição para dividir experiências, os quatro apresentadores têm o objetivo de tornar as trocas ainda mais dinâmicas.

O programa, que está no ar há nove anos, retorna com dois novos integrantes: o humorista Eduardo Sterblitch e o cantor e compositor Russo Passapusso, ao lado de João, que está na atração desde a primeira edição.

Com o objetivo de manter e abordar os assuntos de forma leve e bem-humorada, o primeiro episódio teve a presença de Pedro Bial, que estreia a nova temporada de Conversa com Bial, no GNT. Debates com humor e reflexões sobre a contemporaneidade são temas abordados no programa.