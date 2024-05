Legado revivido: Dire Straits ecoa, hoje (1º/5), em show de Brasília

Hoje (1º/5) as lendárias músicas de uma das bandas seminais dos anos 1970 e 1980 serão entoadas a plenos pulmões pelo público brasiliense. Dire Straits Legacy traz os maiores sucessos do grupo conhecido por faixas como Sultans of swing e Money for nothing para o Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

A banda é formada por músicos que estiveram com Mark Knopfler durante o tempo em que ele tocou com o Dire Straits. "O público de Brasília pode esperar as músicas do Dire Straits tocadas pelos artistas que as tocaram no estúdio e nas turnês", afirma o tecladista Alan Clark em entrevista ao Correio.

Clark está acompanhado de Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Marco Caviglia (voz e guitarra), Danny Cummings (percussão e voz), Primiano Dibiase (teclados), Steve Walters (baixo) e Alex Polifrone (bateria). Juntos eles prometem uma festa de hits. "Essa é a celebração do Dire Straits, serão todos os seus clássicos favoritos", antecipa Phil Palmer.

O grupo carrega a palavra Legacy, que em tradução para o português significa legado. Os músicos sabem que é uma honra poder continuar apresentando essas canções em todo o mundo. "Nós descobrimos o quanto esses arranjos e sucessos são atemporais em cada lugar do planeta que tocamos", conta Palmer. "O legado do Dire Straits é a própria música e essa música pertence a todo mundo. Nós amamos isso!", adiciona Clark.

O motivo desse legado ser tão duradouro é que os sucessos atravessaram a barreira do tempo e das gerações. "Nós vemos três gerações frequentando os nossos shows", percebe Clark. "São pessoas da nossa idade que acompanharam quando as músicas saíram, jovens que ouviram os discos dos pais e crianças que compraram os próprios álbuns", complementa.

"Nós somos muito felizes de ver essas músicas atravessando as gerações", comemora Palmer, que brinca com a diferença de idade presente em cada casa que se apresentam: "Nosso público é formado de crianças entre 17 e 70 anos". Piadas à parte, o artista exalta o poder das músicas que toca. "Cada um que vai ao show foi tocado de alguma forma pela emoção e empolgação dessas canções", destaca.



Dire Straits Legacy

Dia 1º de maio (hoje), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental), às 22h. Os ingressos custam R$ 170 e estão disponíveis no site e nas lojas Lig Celular.