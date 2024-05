Mitologia brasileira embala espetáculo criado para a primeira infância

Sacis são meninas que protegem Iroco, árvore milenar e sábia, a única capaz de contar a história mais antiga do mundo. Sacis são também passarinhas que cantam e mostram caminhos, guardiãs delicadas do mundo misterioso criado pela diretora Maíra Oliveira e pelo dramaturgo Jonathan Andrade na peça De ponta cabeça, em cartaz sábado e domingo, no Espaço Cultural Renato Russo.

A dramaturgia nasceu de um desejo das atrizes Júlia Rizzo e Tainá Baldez, amigas de infância e que começaram carreira juntas na companhia Neia e Nando. Foram elas que pediram a Maíra, diretora do Esquadrão da Vida, para criar um espetáculo, cujo tema envolvesse mitologias amazônicas e lendas brasileiras. Uma residência com a companhia Nós do Bambu trouxe a natureza para dentro da dramaturgia, assim como os Sacis, que a dupla de atrizes sempre visualizou como meninas guardiãs.

Viabilizado pelo edital destinado a produções para a primeira infância do Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF), De ponta cabeça foi inteiramente criado pensando nas crianças de até 7 anos como público mais importante, mas Maíra garante que o espetáculo é destinado a todas as idades. Na história criada pelo grupo, as crianças saem em busca da história mais antiga do mundo, que se esconde na floresta sob a proteção de Iroco, única árvore capaz de contá-la. "É uma reverência às pessoas mais velhas, à nossa ancestralidade, para a gente se conhecer melhor", explica a diretora. "E Saci é um mito fundante da nossa identidade brasileira. Entender isso é uma referência à nossa história, é seguir em frente com nossos passos. Eu queria fazer as crianças pensarem e sentirem que isso é importante."



















< >

De ponta cabeça começou a tomar forma durante a pandemia, em 2020, quando Júlia e Tainá entraram em contato com Maíra e a convidaram para dirigir o espetáculo. "Eu sei que a arte é fundamental, mas, nesse momento do Brasil, o que orgulha a gente? Com tanta desigualdade e tanta coisa negativa? Falar com a primeira infância é muito importante, dá esse sentido de pertencimento e entendimento sobre si."

Serviço

De ponta cabeça

Direção: Maíra Oliveira. Com Tainá Baldez e Júlia Rizzo. Hoje e amanhã, às 11h e às 16h, na Sala Multiuso do Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul. Entrada franca, mediante retirada de ingressos uma hora antes, na bilheteria do teatro. Recomendado para crianças de 0 a 7 anos