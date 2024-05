'Batman: Arkham Shadow' é novo jogo do homem-morcego

Novo jogo do homem-morcego também será ambientado no mundo criado pela Rocksteady. - (crédito: Reprodução/WB Games)

De surpresa, o novo jogo da série Arkham, que trará novamente o homem-morcego para o mundo dos jogos, foi anunciado na quarta-feira (1º/5). Só que dessa vez, o game será exclusivo para a realidade virtual.

O jogo é desenvolvido pela Camouflaj, mesmo estúdio responsável pelo Iron Man VR, em parceria com a Warner Bros. Games e Oculus Studios. O game deve chegar ainda este ano exclusivamente ao Meta Quest 3, aparelho patenteado pela empresa de Zuckerberg.

O game se passará no universo Arkham, criado pela Rocksteady nos jogos anteriores do Batman, que incluem o recente Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça — que o Correio também já jogou — e foi bombardeado pela crítica, muitas delas voltadas à representação do homem-morcego no jogo.

Lembrando que a série Batman já teve um jogo em realidade virtual, chamado apenas de Batman Arkham VR, feito pela Rocksteady Studios, que criou originalmente os jogos da série Arkham. O jogo tem uma campanha relativamente curta com menos de uma hora e meia, e está disponível para PlayStation 4 e PC.

Batman: Arkham Shadow não tem uma data de lançamento oficial, mas deve chegar ainda em 2024.