Madonna: Pedro Sampaio comandará after do show no Rio de Janeiro

O DJ Pedro Sampaio comandará a festa após o show da Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O DJ fará o after oficial do encerramento da turnê da diva pop. O evento será em frente ao palco principal, entre as ruas Prado Júnior e Avenida Princesa Isabel (hotel Hilton).

Nas redes sociais, o artista comemorou a notícia. "Estou muito honrado em fazer parte desse momento. Vamos fazer história em Copacabana no sábado!".

Nos comentários da publicação, o público celebrou a presença do artista no evento. "Fenômeno raro que só poderá ser visto do Rio de Janeiro: dois astros se encontram no mesmo ponto liberando energia que poderá ser sentida em decibéis", comentou um internauta.

Entre os hits de Pedro Sampaio estão: Pocpoc, Cavalinho, Sequência colocadão, Carinha de bebê, No chão novinha e Atenção. Recentemente, o DJ estourou com a música Joga pra lua, parceria com Anitta para o álbum Funk Generation.



Sobre o show de Madonna

Madonna se apresentará no Rio de Janeiro para o encerramento da The Celebration Tour, que celebra os 40 anos de carreira da cantora. O show será neste sábado (4/5), na praia de Copacabana.

O evento começará a partir das 19h, com alguns DJs fazendo a abertura. Às 20h, está prevista a apresentação do DJ americano Diplo. Madonna subirá ao palco no horário previsto de 21h30.

Essa é a primeira vez que a artista vem ao Brasil em 12 anos. Na última vez, em 2012, Madonna fez duas apresentações em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e outra em Porto Alegre.

A primeira vez que a estrela esteve em terras brasileiras foi em 1993. Naquele ano, ela reuniu 120 mil fãs no estádio Maracanã, também no RJ.

