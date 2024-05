Lula convida Pacheco para reunião no Alvorada nesta quinta-feira (2/5)

O presidente Lula quer apaziguar os ânimos com o Congresso Nacional, especialmente com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), após derrubada da desoneração da folha de pagamentos - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para uma reunião nesta quinta-feira (2/5) no Palácio da Alvorada, residência oficial de Lula.



A conversa ocorrerá durante a noite, em meio à tensão entre Executivo e Legislativo pela judicialização do projeto que prorrogou a desoneração da folha de pagamentos para empresas e municípios.

Segundo apurou o Correio, o convite foi feito a Pacheco pelo Planalto. Até o momento, a reunião está confirmada. Lula embarcou de volta a Brasília após visitar o Rio Grande do Sul em meio às chuvas que já mataram 13 pessoas. O presidente deve chegar a capital no final da tarde.

A decisão de Lula de judicializar a desoneração da folha acirrou a crise com o Senado. A ação do governo foi acatada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, suspendendo a medida. Pacheco foi a público criticar o Executivo ainda na semana passada, e protagonizou um embate com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no fim de semana.

Almoço cancelado

O governo tenta desde então acalmar os ânimos. Na terça-feira (30/4), Pacheco cancelou a ida a um almoço que teria com ministros palacianos e articuladores governistas no Congresso. Lula já havia externado a intenção de conversar pessoalmente com o presidente do Senado, mas não havia data marcada até agora.