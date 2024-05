Longa 'Letícia', inteiramente filmado em Brasília, ganha trailer

Além do trailer, foi divulgado o cartaz do filme - (crédito: Reprodução)

Filmado em Brasília, o longa Letícia teve o trailer divulgado nesta quinta-feira (2/5). A produção levou os prêmios de Melhor atriz e Melhor Direção no do 1°Festival de Cinema de São Bernardo do Campo. Dirigido por Cristiano Vieira e estrelado por Sophia Abrahão, o longa estreia nos cinemas no dia 30 de maio.





A narrativa acompanha Gustavo, um cara bem-sucedido que aproveita a vida de solteiro ao máximo. Um dia, ele encontra Letícia, uma jovem bonita e encantadora com um passado misterioso, que coloca em jogo suas convicções e desperta sentimentos esquecidos. O drama, com elementos da comédia romântica, aborda saúde mental, masculinidade e maternidade.

“Por sermos uma produtora sediada no DF, optamos por contar esta história na cidade onde moramos", diz o diretor, em nota, sobre a produtora que criou na capital federal em 2007. O cineasta teve o primeiro trabalho, Eu sinto muito, lançado nas telonas em 2019. O último grande projeto de Vieira, o suspense A cisterna, com Fernando Vasconcelos, foi lançado em 2021 no GloboPlay.