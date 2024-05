Festival Itinerante de Arte-Educação leva espetáculos para Brazlândia

O Festival Itinerante de Arte-Educação (FIARTE) estará em Brazlândia entre os dias 6 e 14 de maio com três peças produzidas no DF e uma de São Paulo, oficinas de práticas corporais e aulas de break dance. A programação gratuita ocupará auditórios e quadras de esporte de escolas da rede pública da região.



O festival se iniciará com a peça Stupide, a história real de dois palhaços, que será apresentada na Unidade de Internação de Brazlândia. A obra traz uma reflexão sobre o preconceito racial, a partir da saga do palhaço Chocolat, na França do final do século 19. Nos dias 8 e 9, serão realizadas, respectivamente, as apresentações Terra das memórias e Bendita dica para os alunos das escolas locais.



A peça Ledores no breu, produzida pela paulista Cia. do Tijolo, encerra o evento. O espetáculo ocorrerá no CED Irmã Regina Velanes Régis, às 20h. Serão disponibilizados ônibus gratuitos, saindo da Casa do Hip-Hop e passando por alguns pontos da cidade. Os interessados devem reservar o ingresso e o transporte com antecedência pelo whatsapp, pois as vagas são limitadas.



“Por ser uma cidade mais velha que Brasília, Brazlândia é rica em cultura, memória e história e é de se espantar que não conte com um centro cultural oficial, mas a população resiste com suas manifestações culturais nos quintais, na rua, nas igrejas e nas escolas", ressalta a curadora e produtora executiva da iniciativa Júlia Fagundes, em nota. O festival visa levar eventos culturais para locais que dificilmente conseguem consumir esse tipo de entretenimento.