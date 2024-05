Nova série de suspense com Benedict Cumberbatch ganha trailer

Eric é o novo suspense que entrará em breve nos catálogos da plataforma Netflix. A trama, escrita por Abi Morgan, conta o desespero de Vincent (Benedict Cumberbatch), um pai que anseia encontrar o filho Edgar, que desapareceu a caminho da escola. A série conta com seis episódios e será disponibilizada no catálogo Netflix no dia 30 de maio.

Eric é ambientado em Nova York nos anos 1980. A história narra a busca desesperada de um pai pelo filho, que desapareceu a caminho da escola. Vincent é um famoso ventríloquo de Nova York e criador de um programa infantil. Sentindo-se culpado pelo desaparecimento, ele se apega aos desenhos de um monstro azul chamado Eric feito pelo menino e se convence de que, se conseguir colocar uma marionete de Eric na TV, Edgar voltará para casa. O comportamento destrutivo de Vincent afasta familiares, colegas de trabalho e os detetives que tentam ajudá-lo e acaba transformando Eric em seu único recurso na jornada para encontrar o filho.

O suspense conta com Lucy Forbes, vencedora do BAFTA 2023 na categoria Melhor Série de Drama, na direção. Atores como Clarke Peters (The corner), McKinley Belcher III (One piece- live action) e Dan Fogler (A oferta) estão no elenco.