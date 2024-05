Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (4/5)

A GRAÇA DIVINA

Data estelar: Lua míngua em Peixes.

Por enquanto, não é sábio ser contra ou a favor de nenhum dos lados que guerreia, porque uns e outros se alimentam da mesma indústria armamentista. Sábio seria todos sermos contra os donos do mundo econômico que continuam investindo nessa indústria, porque se em vez de continuar inventando armas de destruição se dedicassem a construir instrumentos de melhoria das condições de viver para todos os seres humanos deste planeta, então, sim, teríamos uma verdadeira revolução histórica.

Mas, as mentes dos donos do mundo são estreitas e autocentradas, no máximo sustentam fundações para dar esmola ao mundo que eles e elas mesmas se ocupam de explorar.

A Graça Divina, enquanto isso, circula em busca de quem invista num futuro em que seja desnecessário fabricar armas.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tomar iniciativas não é difícil para você, o difícil é saber se é certo tomar algumas iniciativas, porque acelerar o curso dos acontecimentos nem sempre é propício, às vezes é melhor esperar e nada mais.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nada demais nem de menos anda acontecendo agora, portanto, evite dramatizar interiormente os acontecimentos que, se deixados ao sabor da vida, passarão sem deixar rastros nem marcas. Dar importância ao que não tem é tolice.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se você agir com apego aos resultados, é certo que sofrerá de ansiedade, mas se você agir pela simples razão de isso ser necessário, com o maior desapego possível em relação aos resultados, então não haverá ansiedade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há tanta coisa interessante para você se envolver diretamente, que seria melhor rever os planos que tinha feito para o final de semana, e se orientar pelo que de prático consiga fazer, em nome dos objetivos pretendidos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O futuro pode parecer longe de ser realizado, mas está muito próximo em sua mente, tanto que produz encantamento e vigor para você se atrever a agir como se o futuro já tivesse se transformado em presente. Aí sim!

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Chega uma hora em que não se pode mais agir racionalmente, porque as coisas adotam um rumo tão louco que legitimam atitudes excêntricas de sua parte. Talvez você sinta certo pudor de agir assim, mas isso passa.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É sempre melhor ter alguém como referência para dialogar e trocar ideias sobre algum assunto, que sirva, inclusive, para estabelecer conflitos de vez em quando. Essa pessoa não precisa estar presente, mas na mente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Nem tudo que você fizer precisa ter um resultado prático, há momentos em que a alma há de se pautar pela vontade, de forma independente de se isso vai resultar em algo concreto ou não. Nem tudo é negócio na vida.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aja de uma forma que traga como resultado as pessoas enxergarem você com confiança, se sentindo bem com sua presença. Você não precisa fazer alarde de nada, apenas dar espaço para as pessoas se manifestarem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você tem seus planos, certas pessoas têm planos para você, e talvez não haja total concordância entre os seus planos e os delas, porém, há uma brecha para encontrar entendimento e concórdia apesar de tudo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A mente parece que funciona por si só, independente de sua vontade. Porém, em algum momento você encontrará a necessidade de adquirir mais domínio sobre sua mente, e conduzir os pensamentos com a vontade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agir e errar será preferível a você ficar na retranca, aguardando que algo aconteça sem você intervir. O momento é de ação, se você se atrever a tomar iniciativas, verá que por pior que seja o resultado, será bom.