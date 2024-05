Maquiador de Madonna faz compras em camelô no Rio: "Vim aqui só pela blusa"

Na publicação ele ainda brincou: "O que é melhor do que manteiga de amendoim e geleia? Talvez Queijo com Goiabada ou Mate leão e Pão de Queijo aqui.... ou MADONNA & BRASIL!!" - (crédito: Reprodução/Instagram @visionaaron)

Aaron Smith, o maquiador de Madonna, viralizou nas redes sociais na quarta-feira (1º/5) ao postar um vídeo no comércio popular do Saara, no Rio de Janeiro. Animado, ele mostra que comprou uma peça que ficou conhecida como “camiseta de peitinho”, em referência ao corset icônico criado por Jean Paul Gaultier para a turnê Blonde Ambition, de 1990.

Na publicação do Instagram ele ainda brincou: “O que é melhor do que manteiga de amendoim e geleia? Talvez queijo com goiabada ou mate leão e pão de queijo aqui.... ou MADONNA & BRASIL!!”. O maquiador também exaltou o show gratuito de Madonna para os fãs brasileiros.

“Uma das coisas mais incríveis deste show é que Itau e Madonna estão fazendo dele um show gratuito para TODO o Brasil!!!”, completou.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori