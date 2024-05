Exposição no Ministério da Saúde homenageia a sambista Dona Ivone Lara

O Ministério da Saúde abre as portas do Centro Cultural para a exposição Dona Ivone Lara e Mulheres da Saúde, obra que enaltece o legado de trajetórias femininas importantes para a construção da saúde pública no Brasil. Os interessados em apreciar a mostra autoral devem se inscrever por formulário eletrônico. A atração é gratuita e as vagas são limitadas. As visitações começam dia 10 e maio, mas as inscrições precisam ser feitas com antecedência.

A exposição faz homenagem à trajetória de Dona Ivone, primeira mulher brasileira a assinar um samba-enredo. Ela foi enfermeira e servidora do Ministério da Saúde por 37 anos, período em que se especializou como terapeuta ocupacional e lutou pela humanização do tratamento psiquiátrico.

A exposição conta com pinturas inéditas do coletivo NegroMuro, conhecido por seu trabalho na preservação da memória e representatividade pela arte urbana. Estruturada como um desfile de escola de samba, a exposição apresenta as origens, o ambiente familiar, a trajetória como trabalhadora da saúde e a carreira musical.

A exposição ficará em cartaz até julho. O prazo para se inscrever em cada dia da atividade será encerrado quatro dias antes da data.

Serviço



Dona Ivone Lara e Mulheres da Saúde

No Espaço Cultural Dona Ivone Lara (Ministério da Saúde, na Esplanada dos Ministérios, Brasília), às 10h, nesta sexta-feira (10/5) e nos dias 28 de maio, 12 de junho, 19 de junho, 10 de julho e 24 de julho.