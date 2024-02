Conheça os enredos das escolas de sambas do Grupo Especial do RJ

Os desfiles das escolas samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro têm início neste domingo (11/2) no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, região central da capital carioca. Eles seguem na segunda-feira (12/2).

Nos dois dias de desfile, 12 escolas de samba atravessaram a Marquês de Sapucaí disputando o título de campeã do Grupo Especial. As agremiações trazem neste ano enredos que vão desde homenagem a Alcione até a celebração ao povo ianomâmi. Confira os enredos de todas as escolas:



Mocidade Independente de Padre Miguel

Neste ano a Mocidade Independente de Padre Miguel levará para o sambódromo a tropicalidade e a brasilidade com enredo embasado no cuju. Entitulado Pede caju que dou… Pé de caju que dá, o enredo segundo o carnavalesco Marcos Ferreira, em vídeo publicado em suas redes sociais e no Instagram da Rio Carnaval, tem o instituto de "revelar um pouco do que é ser Brasil".



Portela

Com uma narrativa embasada no romance da escritora Ana Maria Gonçalves, Um defeito de cor, o enredo da Portela, de mesmo nome, "traz uma outra perspectiva, refazendo os caminhos imaginados da história mãe preta, Luiza Mahim", como afirmou a agremiação na sinopse do enredo publicado no Instagram.

Acadêmicos do Salgueiro



Escrito por Pedrinho da Flor, Marcelo Motta, Arlindinho Cruz, Renato Galante, Dudu Nobre, Leonardo Gallo, Ramon Via13, Ralfe Ribeiro o samba da Salgueiro fará homenagem ao povo ianomâmi neste ano, com o enredo "Hutukara", que significa "a parte do céu do qual nasceu a terra".

"Quinhentos anos antes dessas duas nações existirem, eles já estavam lá. Viver na floresta é um ofício que requer uma sabedoria ancestral, não fabricada em laboratório, nem encontrada nas páginas dos livros do 'povo da mercadoria'. Viver na floresta como ianomâmi é ser parte dela. É conviver com seres humanos e não humanos, animais, plantas, vento, chuva e milhares de espíritos", frisa a escola de samba.





Beija Flor de Nilópoles

A escola de samba Beija Flor de Nilópoles contará a história de Rás Gonguila, fundador de um dos principais blocos de Maceió, Cavaleiro de Montes.

Imperatriz Leopoldinense

A campeã de 2023, a Imperatriz Leopoldinense, neste ano traz o enredo Com a sorte virada pra lua segundo o testamento da cigana Esmeralda. O carnavalesco Leandro Vieira, para a criação do enredo se emsou no O testamento da cigana Esmeralda, do cordelista Leandro Gomes de Barros.

Estação Primeira de Mangueira

A verde e rosa levará para a Marquês de Sapucaí uma homenagem à cantora Alcione. O enredo tem o título A negra voz do amanhã. O desfile trará referências à cantora, à sua espiritualidade e à terra natal dela, o Maranhão.

Unidos da Vila Isabel

A Unidas da Vila Isabel desfilará neste ano com o mesmo samba enredo que a escola levou para avenida em 1993, intitulado Gbalá — Viagem ao Templo da Criação. Desenvolvido originalmente pelo carnavalesco Oswaldo Jardim, neste ano quem desenvolveu foi Paulo Barros.

"Após três décadas, os caminhos estão novamente abertos, e a inocência entrou no Templo da Criação mais uma vez. Viajamos com ela nessa viagem fantástica, guiados pela letra e melodia dessa obra-prima do mestre Martinho da Vila!", afirmou a agremiação.

Acadêmicos da Grande Rio

Nosso destino é ser onça é o título do enredo da Acadêmicos da Grande Rio deste ano. A escola foi embasada no mito tupinambá de criação do mundo reescrito pelo escritor Alberto Mussa no livro “Meu destino é ser onça”.

O enredo traz uma narrativa que "orienta os caminhos de uma narrativa que nos leva a pensar as simbologias da onça nas cosmovisões dos povos originários e em diferentes expressões das artes e das culturas brasileiras".

Paraíso do Tuiuti

A escola Paraíso do Tuiuti homenageará o marinheiro brasileiro João Cândido com o enredo Glória ao Almirante Negro!. O enredo foi desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcelos.

Unidos do Porto da Pedra

Depois de 11 anos, a Unidos do Porto da Pedra retorna ao Grupo Especial e apresentará um enredo cujo o título é Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular. Ele foi embasado no “Lunário Perpétuo”, escrito por Jerónimo Cortés.

Unidos da Tijuca

O enredo que a Unidos da Tijuca apresentará neste ano tem com título O Conto de Fados. A proposta da escola é abordar o misticismo e as lendas inserida na história de Portugal e também evidenciar a influência da cultura portuguesa sobre o Brasil, como explicou o carnavalesco Alexandre Louzada no vídeo publicado no Instagram da agremiação e do Rio Carnval.

Unidos do Viradouro



Desenvolvido pelo carnavalesco Tarcisio Zanon, a escola Unidos do Viradouro levara para a avenida o enredo Arroboboi, Dangbé que contará a história das sacerdotisas voduns.