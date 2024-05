Martinho da Vila anuncia projeto com Preta Gil em coletânea inédita

Nesta sexta-feira (3/5), o cantor Martinho da Vila divulgou uma versão inédita de coletâneas sucesso em Disritmia/ex-amor, com a participação de Preta Gil. A novidade está na colaboração com a cantora, que adaptou alguns versos para o feminino e ofereceu novas perspectivas. Martinho também lançará, no dia 13 de maio, Dia da Abolição da Escravatura no Brasil, o seu novo álbum Violões e Cavaquinhos.

O projeto traz quatro músicas inéditas e revisita clássicos com um instrumental mais enxuto. Além de Preta Gil, outros artistas participam do trabalho. Disritmia/ex-amor também teve um vídeo e áudio liberados pelo canal do cantor no Youtube.

Antes da fama, o fluminense Martinho da Vila foi auxiliar de químico industrial, sargento burocrata do Exército Brasileiro e contador. Em 1970, abandonou as profissões para seguir o sonho de ser músico. Hoje, é o atual presidente de honra da escola de samba Unidos da Vila Isabel, sendo um condecorado artista no samba brasileiro.