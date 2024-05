Segunda temporada de série sobre Truman Capote chega à Star+

O streaming Star+ anunciou, nesta quinta-feira (2/5), a data de estreia e o trailer da série Feud: Capote vs. The Swans. A segunda temporada da premiada produção antológica do produtor Ryan Murphy estreia no dia 8 de maio na plataforma digital. Com oito episódios, o novo drama do estúdio Fox é baseado no best-seller de Laurence Leamer Capote’s women: a true story of love, betrayal, and a swan song of an era.



Na série, o aclamado escritor Truman Capote se cerca de mulheres da alta sociedade de Nova York, a quem ele apelida de “cisnes”. Cativado por essas damas, Capote vira um amigo confidente para escrever uma ficção sobre suas vidas, expondo seus segredos mais íntimos. Quando um trecho da obra-prima do autor é publicado, ele é banido da alta sociedade que tanto amava e entra em um ciclo de autodestruição do qual ele nunca sairia.



O elenco é estrelado por Tom Hollander, Naomi Watts, Diane Lane, Demi Moore, Molly Ringwald, Treat Williams, Joe Mantello e Russell Tovey. Escrita por Jon Robin Baitz, Feud: Capote vs. The Swans tem direção de Gus Van Sant, Max Winkler e Jennifer Lynch. A primeira temporada da produção antológica é Feud: Bette and Joan, disponível também no Star+.

