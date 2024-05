Filme Baby Shark chega ao catálogo da Paramount+ neste sábado (4/5)

Baby Shark — o grande filme chega ao catálogo da Paramount+ no sábado (4/5) e, no mesmo dia, às 20h, no canal de televisão Nick Jr. O longa é um derivado da série infantil de sucesso entre os pequenos, que também ganhará novos episódios, de segunda à sexta, às 17h15, a partir de segunda-feira (6/5) no Nick Jr.



No filme, Baby Shark e sua família se mudam para Chomp City, a grande cidade dos tubarões. Após deixar seu melhor amigo William, o protagonista luta para se adaptar à nova vida, sem saber que um problema surgirá em breve. A estrela do mar malvada Stariana usa magia musical antiga para espalhar sua canção hiper-repetitiva pela água para que não haja outra música além da dela.



Baby Shark — o grande show é um seriado para crianças que surgiu em 2020 pela Nickelodeon. Com duas temporadas até o momento, a produção acompanha o personagem Baby Shark e seus amigos marinhos em aventuras debaixo d’água, repletas de músicas e danças.