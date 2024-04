Paramount+ divulga trailer da nova temporada de ‘Mayor of Kingstown’

A Paramount+ divulga o trailer da terceira temporada de Mayor of Kingstown, protagonizada pelo ator Jeremy Renner, indicado ao Oscar. Os novos episódios estreiam dia 3 de junho (segunda-feira) exclusivamente na plataforma de streaming.

Na terceira temporada, uma série de explosões abala a cidade de Kingstown, enquanto uma nova face da máfia russa se muda para a cidade e desencadeia uma guerra às drogas dentro e fora dos muros da prisão. Mike McLusky (Renner) tenta acabar com a guerra, mas as coisas se complicam quando uma pessoa de seu passado na prisão ameaça frustrar as tentativas do prefeito de manter a paz entre todas as facções.

Criada por Taylor Sheridan e Hugh Dillon, a série original é produzida pela MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions. O elenco conta com Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley e Michael Beach.