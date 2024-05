Prime Video divulga cartaz e data de lançamento de Festa da salsicha

Baseada no filme Festa da salsicha, lançado em 2016, a série animada Festa da salsicha: Comilândia estreia dia 11 de julho. Os oito episódios da produção serão lançados no dia de estreia, exclusivamente na Prime Video.

O longa-metragem começou a ser escrito em 2016, pelos produtores executivos Ariel Shaffir (A entrevista), Kyle Hunter (É o fim) ao lado de Seth Rogen (Segurando as pontas) e Evan Goldberg (Superbad é hoje). Seth Rogen, Michael Cera (Juno) e Edward Norton (Clube da luta), que fizeram parte do elenco original do longa-metragem, retornarão para a equipe de dublagem.

Will Forte, Sam Richardson, Natasha Rothwell e Yassir Lester também estão prontos para emprestar suas vozes à série animada. Festa Da Salsicha: Comilândia é uma coprodução da Annapurna Television, Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios. O filme original foi uma coprodução entre a Columbia Pictures e a Great Beyond. A série reúne oito episódios que serão lançados juntos, dia 11 de julho.