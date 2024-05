‘Renascer’: Tião Galinha ganha desfecho inédito após morte na versão original

Após o assassinato de José Venâncio (Rodrigo Simas), Renascer enfrentará novas perdas ao longo dos próximos capítulos. Isso porque, assim como na versão original, de 1993, Tião Galinha (Irandhir Santos) terá um final trágico na novela.

No entanto, apesar de ter sido uma das cenas mais marcantes da obra, em que ele surge enforcado na cadeia, após uma prisão injusta, Bruno Luperi, o autor da adaptação, decidiu, em decisão com a direção, alterar a sequência, segundo informações do jornal O Globo.

Em conjunto, foi apontado que a cena da morte do personagem é considerada chocante até ser levada ao ar nos dias de hoje, e por este motivo, será transformada. Além disto, com relação às gravações de Renascer, questões de logística e orçamento mais reduzido contribuíram para novos empecilhos.

Para além disto, as chuvas atrasaram o amadurecimento do cacau, tornando as gravações impossibilitadas de serem realizadas para a atual novela das nove. As expectativas, agora, são de que as condições apresentem mudanças ao longo deste mês de maio, sendo assim, feita duas viagens.

