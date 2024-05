Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (6/5)

GRAÇA E DESGRAÇA

Data estelar: Lua míngua Vazia em Áries das 2h56 até 18h43

Nem começos nem fins, apenas a continuidade do que deve ser feito em nome de manter mínima rotina saudável em andamento, para que a Lua Vazia não te pegue pretendendo que tua vontade seja mais forte do que a vontade do firmamento em que te movimentas e experimentas ser.

Tu és a partícula cujo sentido se encontra no panorama amplo em que aconteces e no qual as coisas te acontecem, e isso não há de te dar complexo de inferioridade, por seres partícula, nem de superioridade, por perceber a amplitude do panorama enquanto as outras pessoas continuam ensimesmadas em suas vidas pequenas.

Gracioso é existir confiando na Vida maior em que todos nos movimentamos, enquanto a desgraça sobrevém através de toda e qualquer tentativa de existirmos desconectados da Vida maior.































< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As resoluções são importantes, mas não resolvem nada de imediato. Isso não importa, o que importa é que suas resoluções sejam claras e desprovidas de qualquer traço de ressentimento, vinculadas apenas ao futuro.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Juntos somos mais, todo mundo sabe disso, mas apesar do conhecimento ainda continua sendo muito difícil manter as pessoas unidas por muito tempo, já que, por inércia, todo mundo volta a ser egoísta rapidamente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O melhor lugar para se esconder é se expor o máximo possível, ficar no centro do palco protagonizando um papel que eventualmente não tem nada a ver com você, mas justamente por isso você se esconde atrás da máscara.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seria melhor que todas as pessoas colaborassem umas com as outras, em vez de ficar se atrapalhando e montando armadilhas para que ninguém prospere. Colaborar é enriquecer, atrapalhar é produzir miséria. É assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As complicações não devem ser temidas, porque são inevitáveis, e tudo que se apresenta assim há de ser aceito e aproveitado, porque se as coisas funcionam do jeito que funcionam, há de haver uma razão para isso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure se aproximar dessas pessoas que estão prestes a decolar, elas que, tomadas de entusiasmo, apostam alegremente no futuro que desejam e que resultam das visões que ardem no coração delas, que são humanas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Anda tudo muito complicado, mas não é pessoal, o mundo inteiro anda complicado e isso afeta os interesses particulares de todas as pessoas, apesar de ninguém ter nada a ver com isso diretamente. Assim são as coisas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Depender das decisões alheias para que seus assuntos particulares prosperem não é o melhor dos cenários, acende inúmeros alarmes em sua alma, principalmente o da impaciência, porque nada é em seu tempo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora, que se apresentam tantas oportunidades ao mesmo tempo, sua alma fica com o ônus de fazer a melhor escolha possível. Tome seu tempo, evite a precipitação, tudo precisa ser estudado na ponta do lápis. Só assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para que tudo continue procedendo da melhor maneira possível seria ideal que seu humor estivesse alegre, porque a alegria é o remédio para tudo, inclusive para essa tentação que é deixar tudo para depois. Isso não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Sentir-se à vontade é um estado virtuoso do ser, independente do lugar e das pessoas com que acontecer, porque é uma emanação da Vida de sua vida, que se reconhece em tudo e em todos. Sentir-se à vontade é tudo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Deixar de se conformar com pensar sobre os assuntos importantes e começar a fazer algo prático e concreto em nome desses, não haveria nada mais propício no momento atual. Pensar é satisfatório, fazer é muito mais.