Madonna: Público joga suposto ladrão em caçamba de lixo

Os fãs de Madonna mostraram que não estão para brincadeira. No fim da noite deste sábado (4), alguns admiradores se revoltaram com as tentativas de furto e tomaram uma atitude drástica. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra diversos fãs da cantora agredindo e jogando um suposto ladrão em uma caçamba de lixo.

Isso mesmo, querido leitor. Você não leu errado. Nas imagens, o rapaz recebeu diversos socos de diferentes homens e acabou indo parar dentro do lixo, e ainda por cima com a tampa sendo fechada pelos admiradores da artista que trabalharam para evitar novos roubos. Entretanto, até o momento não há informações sobre a identidade do rapaz que apanhou e foi parar dentro da caçamba.

Contudo, Madonna subiu ao palco por volta das 22h40 e foi ovacionada pelas mais de 1,5 milhão de pessoas presentes nas areias da Praia de Copacabana. Este é o último show da "Generation Tour", que comemora os 40 anos de carreira da cantora. O show, que é gratuito, foi o único realizado pela artista na América do Sul.

MORRENDO! Fãs de Madonna jogam ladrão no lixo, após tentativa de furto.



pic.twitter.com/x8lLXIMD25 — UpdateCharts (@updatecharts) May 5, 2024

Segurança no show de Madonna

Na ultima sexta-feira (3), a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria da Ordem Pública (Seop), realizou uma operação nas areias de Copacabana e conseguiu apreender algumas facas que estavam enterradas. Ainda nesta sexta-feira, o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel da PM foi levado para a Praça do Lido, ao lado do Copacabana Palace. A medida visa facilitar o trabalho que envolve o policiamento na região.















Ao todo, são 3,2 mil policiais realizando o patrulhamento em Copacabana durante o show. Além disso, também estão sendo usadas 64 viaturas e 65 torres de observação. Os agentes também usam drones e câmeras de reconhecimento facial. Imagens de câmeras de monitoramento da Prefeitura e da Polícia Militar são enviadas em tempo real para o centro de controle móvel, assim como as imagens captadas pelos drones da PM.

Um programa de computador que acessa o banco de dados de procurados e foragidos da Justiça compara os arquivos com as imagens que chegaram ao centro de comando móvel. Quando alguém é reconhecido, o sistema aciona um alerta e equipes são enviadas rapidamente ao local.