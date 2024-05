Artistas negros do DF participam de importante exposição em Petrópolis

A exposição Dos Brasis – Arte e Pensamento Negro, realizada no estado do Rio de Janeiro, conta com três artistas representantes do Distrito Federal. A maior mostra dedicada exclusivamente à produção de artistas negros foi aberta na sexta-feira (3 /5), no Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis. O projeto estará disponível ao público até o dia 27 de outubro.



Com curadoria assinada por Igor Simões, Lorraine Mendes e Marcelo Campos, a exposição apresenta obras de cerca de 240 artistas negros de todos os Estados do Brasil, em diversas linguagens como pintura, fotografia, escultura, instalações e videoinstalações, produzidos entre o fim do século XVIII até o século XXI. Os trabalhos de Dalton Paula, Antonio Obá e Ros4 Luz representam a capital federal no evento.



A ideia da mostra surgiu em 2018 como um projeto de pesquisa do Sesc que buscava conhecer e dar visibilidade à produção artística afro-brasileira. Para sua realização, foram convidados os curadores Hélio Menezes e Igor Simões. Para realizar a inictiava, a equipe curatorial pesquisou obras e documentos em ateliês, portfólios e coleções públicas e particulares, para entender a fundo centralidade do pensamento negro na arte brasileira.