Livreiro Chiquinho recebe espaço provisório para vender livros na UnB

A Livraria do Chico, conhecido ponto de encontro para estudantes e professores do Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB), será reformada em decorrência de um projeto que promete revitalizar as estruturas de comércio localizadas na porção norte do Instituto Central de Ciências (ICC). A reforma, liderada por ex-alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da própria universidade, é parte do plano de revitalização das estruturas afetadas pela forte chuva que alagou o subsolo do prédio e danificou uma porcentagem do patrimônio acadêmico, em fevereiro deste ano.

Por causa da reforma, Chiquinho terá que transferir a livraria provisoriamente para outro espaço, conhecido entre a comunidade acadêmica como Amarelinho. O Amarelinho é um centro de convivência frequentado por estudantes e demais funcionários do campus. A decisão de transferência provisória foi acordada durante reunião que contou com a participação da reitora da universidade, Márcia Abrahão, na última segunda-feira (29/4). Por isso, Chiquinho tem movimentado as redes sociais em busca de voluntários que possam ajudá-lo com a mudança. Até porque, segundo ele, são aproximadamente 4 mil exemplares que precisam ser transportados de uma livraria para a outra.

Francisco Joaquim de Carvalho, o Chiquinho da UnB, é uma figura sem igual, que resiste à passagem do tempo na medida em que mantém vivos documentos e livros na livraria mais conhecida de todo o campus. Ao Correio, Chiquinho afirma ter sido pego de surpresa com o projeto de reforma da livraria, onde trabalha há 35 anos. Contudo, o livreiro também adiciona que se sentiu mais tranquilo após conversa com a reitora e com os arquitetos responsáveis pela manutenção. “Prudência e calma de ver como é que vai ser feito”, comenta.

A reforma está prevista para ocorrer durante um período de 45 a 50 dias. Na próxima quinta-feira (9/5), a partir das 9h, Chiquinho vai liderar o mutirão de mudança dos livros de uma livraria para a outra. Perguntado sobre a importância do espaço, Chiquinho responde que é um lugar carregado de história. “A livraria é um lugar de encanto e de encontro do leitor”, define.

