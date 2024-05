Itaú Cultural anuncia projetos selecionados para Rumos 2024

A edição deste ano recebeu mais propostas da região do Nordeste do que das demais - (crédito: Reprodução)

O Itaú Cultural divulgou, nesta segunda-feira (6/5), os 100 projetos selecionados para o Rumos Itaú Cultural 2023/2024. Com temáticas LGBTQIA +, questões raciais negras e indígenas e cultura periférica, a iniciativa teve mais de nove mil inscritos. Em um novo formato, que foca somente em projetos de criação artística relacionados à arte e cultura brasileiras, a 20ª edição do evento escolheu participantes de todos os estados do país.

A região Nordeste foi a que teve mais contemplados de participantes, com 23,4% de selecionados dentro de 41% do total, em nível nacional. Depois, foi o Sudeste, com 29% de selecionados para 53% de inscritos, e Norte, com 12% dos projetos escolhidos e 5,2% das inscrições. “Os dados desta edição comprovam que estamos sensíveis às questões fora do eixo sudestino. É um trabalho gradual que, aos poucos, vai gerando resultados”, destaca Jader Rosa, superintendente do Itaú Cultural, em nota. As expressões artísticas recebidas pela iniciativa foram produção audiovisual, música, teatro, artes visuais e literatura. O segmento audiovisual foi o que teve mais projetos selecionados, com 18% do total. De teatro foram 16% e de literatura, 10%. Artes visuais e música ficaram juntos com 14%.

A seleção dos projetos deste ano foi realizada em três etapas. A primeira foi a de avaliação, em que todas as inscrições válidas foram analisadas pelos integrantes da comissão de avaliação do Rumos Itaú Cultural. Na segunda etapa, foram selecionados os trabalhos aprovados anteriormente por outra comissão, que considerou singularidade, relevância e consistência. Por último, os projetos selecionados passaram pela etapa de viabilidade técnica, jurídica e orçamentária.