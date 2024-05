Exposição sobre Nelson Mandela reflete sobre reconciliação e paz

A partir desta terça-feira (7/5), o Aeroporto internacional de Brasília recebe a exposição gratuita Mandela — ícone mundial da reconciliação. A mostra veio para o Brasil graças ao Instituto Brasil África (IBRAF) em colaboração com a Nelson Mandela Foundation, de Joanesburgo, e ficará em exibição no piso de desembarque até o dia 10 de junho.

O presidente do IBRAF, professor João Bosco, ressalta que a importância de relembrar a história de Mandela para os brasileiros faz-se pertinente após o momento de polarização das eleições de 2022, quando houve discussões sobre a democracia e alguns direitos foram deixados de lado: “É um momento muito oportuno para trazer a discussão de que nós, brasileiros, podemos conviver com as diferenças. Isso Mandela mostrou fora e dentro da prisão ao trazer o diálogo do respeito às adversidades.”

Mandela é o ícone mundial da reconciliação e inspira o público por meio das imagens que serão exibidas na mostra. Para o IBRAF, as pautas de justiça, igualdade, paz e solidariedade nunca deixam de ser atuais. João sugere que as pessoas, mesmo que não conheçam a história do líder africano ou eventualmente discordem das suas ações, vejam o ponto de vista da exposição e reflitam sobre o duro passado do apartheid.

“Eu estive recentemente em Cape Town. Vendo o país que viveu o momento nefasto do apartheid e ter um símbolo mundial que sobreviveu a isso discursando sobre justiça, igualdade e paz, mostra que também é possível os brasileiros refletirem sobre essas questões. Espero que seja uma influência positiva para mudar alguns conceitos ", destaca o professor.

A exposição será uma experiência sensorial de 50 painéis que tratam da vida de Mandela desde o nascimento até o momento da morte. O visitante, independente de idade, origem, e nacionalidade, vai conseguir entender a mensagem por ser uma história bem contada.

O legado de Mandela para João também evidencia que chegar à paz é difícil, porque a paz significa renúncia: “Para isso é necessário se desnudar de alguns conceitos e preconceitos. E aí tem um aspecto importante para a paz: a tolerância. Sem tolerância é impossível entendermos as diferenças. Deve-se conviver com as divergências apesar da dificuldade de aceitar o outro como ele é e de como ele pode vir a se expressar. Claro que tem valores que são fundamentais e inegociáveis, como o direito à vida.”

A mostra chama atenção também para não endeusar a figura de Mandela e para lembrar que ele foi um ser humano com desejos e falhas como qualquer um. “Nossas vontades humanas não são justas, porque a gente, por natureza, não é justo. Mas o exemplo que Nelson foi mostrou que todos esses conflitos que vivemos são passíveis de serem ultrapassados quando há a necessidade e a vontade de acordarmos com as diferenças”, completa João.

O Instituto funciona em três pilares: estudos, capacitação técnica e eventos. Graças a ele, jovens africanos ganham a oportunidade de receber treinamentos no Brasil e fortalecer as relações diplomáticas com os países africanos.



Serviço



Mandela — Ícone mundial de reconciliação

Visitação a partir desta quarta-feira (7/5) até 10 de junho de 2024, no piso de desembarque, área pública do Aeroporto Internacional de Brasília. Entrada gratuita, classificação livre



*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel